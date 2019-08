Cardi B no corre riesgos innecesarios ahora que es madre

Este martes Cardi B canceló el concierto que tenía previsto ofrecer en Indiana debido a una "amenaza" sin confirmar sobre la que no trascendieron más detalles.Ahora la rapera ha recurrido a sus redes sociales para aclarar a través de un vídeo que ella estaba más que preparada y dispuesta a subirse al escenario, pero finalmente el sentido común que se le ha agudizado desde la llegada al mundo de su hija Kulture le empujó a "salir de allí echando ho**tias".

"Lo primero de todo, ayer llegamos a Indiana desde Detroit e hice la maldita prueba de sonido y también un ensayo, porque íbamos a hacer algo nuevo. Estaba ya en maquillaje cuando mi guardaespaldas vino a decirme algo de una amenaza... No puedo decir demasiado al respecto porque se está llevando a cabo una investigación, básicamente para descubrir si era una amenaza contra la organización del evento o contra mí. No lo sé... pero no pienso correr riesgos", ha explicado.

De esa manera, Cardi ha querido dejar claro que en esta ocasión el espectáculo se ha anulado por motivos que no tuvieron nada que ver con ella o con los retoques estéticos a los que se sometió recientemente, y que acabaron derivando en ciertas complicaciones que la mantuvieron fuera del circuito de festivales veraniegos varias semanas.

En esa misma línea, también ha recordado que la seguridad de sus fans podría haberse visto comprometida y que, como madre, ella debe ser capaz de actuar con seriedad.

"Solo llevo dos años siendo rica", añadió para terminar su discurso e insistir en que no piensa poner en peligro tan pronto a la gallina de los huevos de oro, es decir, ella misma.