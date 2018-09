Carla Pereyra espera su segundo retoño con Diego Simeone

La modelo Carla Pereyra, pareja de Diego Pablo Simeone y madre ya de la pequeña Francesca, ha revelado este miércoles que espera su segundo retoño junto al entrenador del Atlético de Madrid y no ha escatimado en adjetivos para describir el momento de plena felicidad que atraviesan los dos enamorados ante la perspectiva de ampliar su adorable familia.

Poco después de que la revista ¡Hola!, que ha hablado en exclusiva con la argentina para recabar detalles sobre su segunda experiencia en la maternidad, diera a conocer la feliz noticia a través de su último número semanal, la propia Carla echaba mano de la sección Stories de su perfil de Instagram para exhibir ante sus seguidores la prominente barriguita que luce ya a pesar de llevar solo unas semanas de gestación.

"Buenos días", ha escrito junto a un par de corazones en la citada publicación de este miércoles, en la que ante todo destaca la imagen que retrata a Francesca -quien cumplirá dos años este próximo 29 de septiembre- tocando su vientre y a la propia Carla dedicando una amplia sonrisa a la cámara.

"La verdad es que estamos todos muy emocionados. Y Francesca se acerca ahora a la tripa y me abraza y me da besos. No sé si es consciente de lo que viene pero, claramente, presiente algo muy importante", ha explicado con entusiasmo en su conversación con la mencionada publicación.

Ante la imprescindible pregunta sobre sus preferencias en cuanto al sexo de su futuro bebé, Carla Pereyra no ha tenido reparo alguno en reconocer que se encuentra ante un dilema de gran envergadura, ya que por un lado considera que una hipotética niña se sentiría más identificada y reconfortada con su hermana mayor, pero por el otro también desearía contar con una adorable parejita que aporte diversidad a su núcleo familiar.

"Hace unos años, yo soñaba con una niña y hoy es Francesca. Me encantaría una niña para que sea compañera de Francesca pero también me encantaría un niño, para así tener la parejita", ha explicado la compañera sentimental del exfutbolista, padre también de tres adolescentes -Giovanni, Gianluca y Giuliano- junto a su exmujer Carolina Baldini.