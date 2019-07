Carlos Baute y Astrid Klisans ya son padres de familia numerosa

El matrimonio formado por Carlos Baute y Astrid Klisans no ha tardado en celebrar con todos sus seguidores de las redes sociales el esperado nacimiento de su tercer bebé: una niña llamada Álisse que, como ya adelantaba la pareja días atrás, podría llegar al mundo en cualquier momento debido a que a la diseñadora le quedaban escasos días para salir de cuentas.

De esta forma, el intérprete venezolano y su esposa ya pueden presumir abiertamente de ser padres de familia numerosa, cumpliendo así uno de sus grandes sueños."Bienvenida a la vida, angelito mío", le ha dedicado la arquitecta de origen letón a su recién nacida en su perfil de Instagram.

"Bienvenida al mundo, princesa mía, ¡qué bendición!", ha escrito por su parte el astro del pop a fin de comunicar la feliz noticia a todos los internautas, quienes le han correspondido con un sinfín de felicitaciones y muestras de cariño en forma de 'likes'.

En su última conversación con la revista ¡Hola!, Astrid no dudó en revelar uno de los secretos mejor guardados de la última etapa de su proceso de gestación, el nombre de la futura niña, además de explicar que el parto se llevaría a cabo por medio de una cesárea, el mismo procedimiento que facilitó la llegada de Markuss (3) y Liene (1): "¡Esto va a ser una locura!", añadía entusiasmada sobre la carga de trabajo que le espera con tres retoños en casa.

A finales de la semana pasada, la también modelo echó mano de su mencionado perfil de Instagram para compartir con la opinión pública algunas fotos de la 'baby shower' que, oficialmente, daba el pistoletazo de salida a la cuenta atrás que ha desembocado, este martes, en el nacimiento de Álisse, quien probablemente se haya convertido ya en la benjamina definitiva de los dos enamorados.

"Me gusta mucho el número tres, ya un cuarto se me saldría de las manos. Un cuarto me parece una locura. Tantos bebés juntos... Un cuarto sería caótico", aseguraba Astrid a los periodistas congregados en un acto promocional para poner de manifiesto su deseo de 'plantarse' con tres hijos.