Carlos Baute prefiere no hacerse ilusiones sobre su próxima paternidad

A diferencia de lo que ocurrió en sus dos incursiones anteriores en la paternidad, las que desembocaron en los nacimientos de su primogénito Markuss (2) y de la pequeña Liene (1), el cantante Carlos Baute y su esposa Astrid Klisans no han tenido ocasión de anunciar ellos mismos la noticia de que podrían estar esperando el tercer retoño de su idílico matrimonio, ya que semejante información fue filtrada misteriosamente a la prensa hace unas semanas.

Con la naturalidad que le caracteriza, el propio intérprete ha explicado ahora que la única razón por la que la pareja había decidido esperar un tiempo prudencial antes de compartir semejantes novedades, tanto públicamente como a su propia familia residía en el mero hecho de que aún no han podido confirmar definitivamente que el embarazo "marcha bien", a la espera como están de que Astrid reciba los resultados de su última prueba para identificar el latido del futuro bebé.

"Estamos todavía esperando las pruebas para ver si hay latido y para asegurarnos de que todo marcha bien. Yo no quise dar la noticia hasta saber que todo estaba bien, porque ya tuvimos una pérdida. Sería una linda noticia, pero es que hasta la familia me reclamó, porque no lo habíamos contado. Queríamos esperar un tiempo", ha asegurado con cautela el artista venezolano a los reporteros que se congregaron para hablar con él tras su participación en el programa musical "Tu cara me suena".

Aunque tampoco ha tratado de contener el entusiasmo que le produce la perspectiva de convertirse en padre de familia numerosa, ni el optimismo con el que encara el proceso de gestación, el ídolo latino ha calificado de "imprudente" la decisión de hacer pública su próxima aventura familiar antes de contar con todas las garantías, dejando claro además que todavía no se explica cómo la noticia ha podido caer en manos de los medios de comunicación.

"La verdad es que yo no sé cómo ha ocurrido, ha sido algo muy imprudente. Pero sí, desde luego, si todo está bien pues lo afrontaremos con toda la ilusión del mundo", ha manifestado sin perder en ningún momento la sonrisa.