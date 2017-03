Carlos Baute tranquiliza a sus seguidores sobre su repentina enfermedad

635x357 Imagen publicada por Carlos Baute en su perfil de (c) Instagram. EFE

El cantante Carlos Baute ha vuelto a recurrir a las redes sociales para compartir con todos sus seguidores algunos detalles sobre su exitoso proceso de recuperación, después de que ayer miércoles dejara a buena parte de su comunidad de fans profundamente preocupada al revelar que había tenido que pasar por el hospital por culpa de un inesperado bache en su salud.

"Hola mi gente hermosa, gracias por preguntar, estoy bastante mejor, no del todo bien, pero después de haber estado dos horas con el doctor Cidón, que es un máquina, pues me siento como un toro, pero todavía enfermo, obviamente", explicó en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, justo antes de hacer referencia a la "infección" que ha conseguido mermar sus fuerzas y al tratamiento que sigue para combatirla.

"Muchos me han preguntado qué me inyecté y son 50 gramos de vitamina C nada más y nada menos, y también unos cuantos gramos de magnesio. Y directamente por la nariz, por culpa de la infección", aseguró en la misma grabación.

Pocas horas antes, el intérprete venezolano dejaba impactados a todos sus admiradores al publicar en la misma plataforma una imagen en la que aparecía tumbado en una camilla y con un vía inyectada en su brazo, instantánea que no dudó en contextualizar con un ilustrativo título, "Estoy malito", y con un extenso mensaje en el que atribuía sus problemas de salud al intenso ritmo de trabajo al que se ha visto sometido últimamente, así como a los constantes viajes que ha realizado entre España y Latinoamérica.

"Estoy malito... pero con la sabiduría y el ingenio del doctor Cidón salgo de esta seguro. Es importante prevenir para que no os pase como a mí esta vez, con tantos viajes y aviones pues a veces caes", apuntaba en la citada publicación.