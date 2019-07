Carlos Sainz Junior es demasiado joven para ser padre

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Junior no dudó en aprovechar uno de los escasos huecos libres que le quedaban en su apretada agenda para asistir, junto a su novia Isabel Hernáez y su adorado perro Piñón, al estreno en España de la esperada película de animación 'Mascotas 2'.

Como todas las celebridades que asistieron al evento, celebrado ayer jueves en Madrid, el deportista recorrió la alfombra roja para posar ante los fotógrafos y, de paso, someterse a las preguntas de los reporteros más curiosos.Una de las primeras cuestiones que tuvo que responder el hijo del legendario Carlos Sainz estaba relacionada con su decisión de aparecer en el 'photocall' junto a su mascota en lugar de con la chica que le ha robado el corazón, quien finalizó el año pasado sus estudios de periodismo bilingüe.

Con su discreción habitual y sin entrar en demasiados detalles, Carlos quiso dejar claro que los dos enamorados no son dados a exhibirse en público más de lo necesario."No somos muy de posar juntos. Estamos muy bien", se limitó a responder el joven para tratar de zanjar el asunto. Sin embargo, la pregunta con la que tuvo que lidiar acto seguido iba un paso más allá a la hora de adentrarse en su ámbito personal y, en concreto, en sus planes de futuro con la guapa periodista. ¿Quiere tener hijos Carlos Sainz Junior?"Buff, sí, pero tengo 24 años todavía, no me metáis prisa. Está todo muy bien, muy tranquilo, y así es como queremos que siga todo por mucho tiempo", manifestó sin perder la sonrisa pero sin disimular tampoco la sorpresa con la que había recibido la pregunta.

Lo cierto es que el piloto tiene razones de sobra para no pensar demasiado en el futuro a largo plazo y buscar ante todo esa citada tranquilidad fuera del entorno deportivo. Y es que, inmerso como está en pleno mundial de Fórmula 1, el madrileño ya tiene desafíos lo suficientemente acuciantes en su intenso calendario profesional, como para añadir más actividades que le generen un estrés adicional.

"He pasado un día por Madrid, me voy este fin de semana. Luego tengo dos fines de semana seguidos de carreras y luego ya por fin tengo parón de tres semanas porque no descanso desde diciembre", explicó en la misma conversación sobre su intenso ritmo de vida y el efecto que este tiene en su relación con sus queridos perros.

"Se les quiere mucho, yo a este pobre [el mencionado Piñón] le veo poco porque siempre está en el campo. Se les echa mucho de menos", indicó el flamante corredor de la escudería McLaren, quien reside en Inglaterra desde su fichaje por la legendaria constructora en agosto del año pasado.