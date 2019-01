Jim Carrey y Ginger Gonzaga pasean su amor en la alfombra roja de los Globos de Oro

View this post on Instagram

2019 começou em clima de romance para Jim Carrey! Segundo o site E!, o ator está namorando a atriz Ginger Gonzaga, que faz seu par romântico na série Kidding. O casal fez sua primeira aparição pública no Globo de Ouro e não dá para negar que chamaram muita atenção. Bem legal, né? No @portalestrelando você consegue conferir mais famosos que tiveram um romance após se conheceram nos bastidores das gravações. O link está na bio! (📷: The Grosby Group) . . . #jimcarrey #gingergonzaga #casal #namoro #assumiu #globodeouro #estrelando #estrelandocelebridades

