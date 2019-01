Casting para escoger a aspirantes de Señorita Panamá 2019

View this post on Instagram

Inicia el Concurso Nacional de la Belleza, Señorita Panamá 2019. Tú puedes ser la reina de los panameños y vivir la mejor experiencia de tu vida. Es indispensable llenar previamente la ficha de inscripción en www.senoritapanama.com

A post shared by Organización Señorita Panamá (@senoritapanamaoficial) on Dec 31, 2018 at 8:56am PST