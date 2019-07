Cat McDonnell revela uno de los secretos mejor guardados de su vestido de novia

Aunque la pareja formada por Pau Gasol y Cat McDonnell disfruta estos días de una emocionante luna de miel en tierras italianas, como revelaron esta misma semana los dos enamorados en las redes sociales, la guapa periodista y financiera estadounidense no ha querido perder del todo su contacto con la realidad más cotidiana y, menos aún, con los recuerdos tan especiales que alberga de su reciente boda en Cataluña con el legendario jugador de baloncesto.

De hecho, Cat ha echado mano de su perfil de Instagram para dar una vez más las gracias a la firma Pronovias por diseñar y confeccionar el elegante vestido de novia con el que le dio el "sí quiero" a su chico por segunda vez, ya que ambos también contrajeron matrimonio en San Francisco a principios de este mes en la bucólica comarca del Ampurdán, en la provincia de Girona.

Por si eso no fuera suficiente, la flamante esposa del pívot catalán ha aprovechado la circunstancia para revelar uno de los secretos mejor guardados de su atuendo: la inscripción en el velo de los nombres de tres de las personas más importantes de su vida, sus dos abuelas y el propio Pau Gasol.

"Me encantó mi vestido, muchas gracias, Pronovias.Y me encantó que los nombres de Pau y de mis abuelas estuvieran cosidos en el velo. Me hizo muy feliz", ha revelado Cat en la sección Stories de la plataforma al tiempo que publicaba otra imagen que la retrataba radiante en su gran día gracias a la citada casa de moda y a su director artístico, Hervé Moreau.

Hay que recordar que el deportista lució, por su parte, un favorecedor y sofisticado esmoquin azul marino de Tommy Hilfiger.Tras disfrutar del que sin duda será el verano más romántico de su vida, el ya matrimonio podría empezar a prepararse para dar otra gran noticia a sus allegados y admiradores, ya que poco después de dar a conocer su ya materializado compromiso con Cat McDonnell, Pau Gasol ponía de manifiesto su "sueño" de formar su propia familia tan pronto como se lo permitieran sus respectivas agendas.

"Soy una persona familiar, muy implicado en la infancia, los niños me llegan al corazón. Sueño con tener una familia propia. Nunca he forzado y siempre ha sido difícil por mis situaciones profesionales, pero es algo en lo que tengo mucha ilusión de que suceda en un futuro cercano", revelaba Pau en conversación con el diario deportivo Marca.