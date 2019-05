Céline Dion no se considera un icono de estilo

Además de seguir triunfando con sus residencias musicales en Las Vegas y, a buen seguro, con la gira mundial en la que se embarcará próximamente, en los últimos años la cantante Céline Dion también se ha consagrado como todo un referente de estilo gracias a esos llamativos y sofisticados modelitos con los que se ha presentado en diversos desfiles de alta costura celebrados en París, donde su presencia en las diferentes Semanas de la Moda es ya una tradición.

Sin embargo, fiel a la humildad que siempre le ha caracterizado, la intérprete ha querido dejar claro ahora que al menos ella no se considera un "icono" que inspire y sirva de modelo a seguir para todos aquellos necesitados de nuevas y originales tendencias.

Y es que la moda no deja de ser para la canadiense un "juego" que se basa, ante todo, en la experimentación.

"Me encanta la moda, desde luego, pero la concibo como un medio de expresión artística. Es una forma de expresarme como persona y me lo tomo como un juego, como si me convirtiera en un personaje que me otorga la libertad necesaria para dejarme llevar. ¿Que si me considero un icono de estilo? Pues la verdad es que no, creo que no. No me gusta tomármelo demasiado en serio", ha reflexionado en conversación con la revista Elle.

La intérprete también ha presumido del carácter terapéutico que se desprende de todos esos atuendos que le ayudan a sentirse mejor, a elevar su autoestima y, sobre todo, a olvidarse por un momento de aquellas responsabilidades y preocupaciones que van ligadas a su doble condición de estrella de la música y madre de tres hijos.

"Soy de las personas que afrontan cada día como una entidad separada, de las que trata de sacar a relucir la mejor versión de sí misma. La moda me ayuda a expresarme como soy o lo que siento en cada momento, y creo que eso es lo más importante de todo", ha añadido desde su habitual enfoque optimista.