Céline Dion no podría estar más "orgullosa" de sus mellizos

La cantante Céline Dion no ha dudado en publicar un par de inusuales fotos de sus dos retoños pequeños, los mellizos Eddy y Nelson, para celebrar con sus seguidores de Instagram su noveno cumpleaños y, por supuesto, poner de manifiesto lo "orgullosa" que está de ellos y lo afortunada que se siente de ser su progenitora.

La intérprete ha compartido además su felicitación en los dos idiomas oficiales de Canadá, inglés y francés, al tiempo que presumía abiertamente de las "risas" y la "felicidad" que le proporcionaban sus niños por partida "doble".

"Dobles las risas y doble la felicidad. ¡Feliz noveno cumpleaños, Nelson y Eddy! Estoy tan orgullosa de mis chicos, ¡os quiero!", les ha dirigido en su espacio de la red social.

La afamada artista, quien se encuentra actualmente en medio de una exigente gira mundial, también es madre del joven René-Charles, de 18 años, junto a su difunto marido, el productor musical René Angélil, quien falleció en 2016 como consecuencia de una larga convalecencia ligada a un agresivo cáncer de garganta.

En una de sus últimas referencias públicas al dolor que siente ante la notable ausencia del hombre de su vida, padre de sus tres vástagos, la estrella de la música dejó además patente el escaso deseo que tiene, al menos a día de hoy, de rehacer su vida sentimental y pasar de alguna forma página.

"No, no quiero tener citas, no estoy preparada para ello. Tengo la suerte y soy feliz de contar con tanta gente a mi alrededor que me hace reír constantemente. Pero echo de menos sus caricias, sus abrazos, que me diga que soy bella. Extraño mucho a mi marido", explicaba con su sinceridad habitual a su paso por el programa matutino 'The Today Show'.