Céline Dion regala algunos de sus diez mil pares de zapatos en las calles de Las Vegas

El carácter extravagante y teatral de Céline Dion la hacía, en teoría, una candidata perfecta para participar en el popular formato "Carpool Karaoke" de James Corden, en el que este último revisa en clave de humor los grandes éxitos en las carreras discográficas de sus invitados mientras ambos conducen por las calles de alguna ciudad.

Desde luego, la cantante no ha decepcionado a sus fans con el programa que se ha emitido este lunes y que probablemente la convierta en una de las estrellas que más juego ha dado al presentador británico al demostrar que es una especie de enciclopedia musical con patas, capaz de encontrar una canción con la que responder a casi cualquier pregunta que le planteen y que además tenga sentido.

Además, Céline ha dejado claro que no tiene ningún miedo a hacer el ridículo recreando, por ejemplo, la mítica escena de la película "Titanic" en una de las piscinas ornamentales del casino Caesar's Palace mientras cantaba a pleno pulmón el tema "My Heart Will Go On" a dúo con su anfitrión.

Uno de los momentos más cómicos de su interacción llegó cuando a la artista le tocó explicar que poseía unos diez mil pares de zapatos, una cifra que solo admitió después de que Corden la presionara al respecto cuando en un primer momento dio un número mucho más bajo.

"Puede ser que tenga tantos. Es que no quería decirlo", admitió en tono de disculpa, antes de asegurar con mucha gracia que sus estilistas eran un grupo de "zo**as" por haber traicionado la confidencialidad que deben a su cliente, es decir, ella.

La parte más difícil se produjo cuando el presentador la informó de que debía despedirse de parte de su colección de calzado. Aunque en un principio parecía que le iba a dar un ataque, finalmente la diva de la canción accedió a su petición y fue regalando personalmente los pares que había seleccionado Corden a los afortunados transeúntes que se iban cruzando.

Lo más sorprendente es que Céline era capaz de recordar la marca de cada uno de ellos de memoria y cómo habían llegado a su vida.