Chance the Rapper se desmarca del ejemplo de Kanye West

El rapero Chance the Rapper nunca ha ocultado la profunda admiración que siente por el artista que hasta hace poco ejercía como su mentor y principal referente, el polémico Kanye West, hasta el punto de que hace unas semanas se atrevía a analizar y clasificar todos los discos de su compañero de profesión, pero eso no implica, como él mismo ha querido poner de manifiesto, que apoye o suscriba cualquiera de las controvertidas ocurrencias que protagoniza constantemente su buen amigo.

"Creo que jamás se me ha pasado por la cabeza la idea de ser como Kanye en lo relativo a su personalidad, aunque es verdad que siempre he querido, o aspirado, a proyectar la misma seguridad y determinación que él demuestra con su trabajo. Pero desde luego que he visto a Kanye hacer cosas de las que pensé: 'Jamás haría algo así'", confesó el joven músico en conversación con la revista GQ.

A diferencia de muchos de los detractores que acumula Kanye en la industria musical, Chancelor Bennet -el nombre que se esconde bajo su seudónimo artístico- nunca ha tenido reparo en dirigirse directamente a su antiguo mentor para expresar su desacuerdo e incluso reprenderle por algunas de las salidas de tono que le han venido definiendo a lo largo de los años.

"Siempre he defendido a Kanye cuando he creído que debía hacerlo.En el momento en que la gente se pone de acuerdo para decir a escondidas: 'Kanye está loco', yo siempre me he puesto de su parte y he contestado: 'De eso nada, dice verdades como puños'. Pero ha habido ocasiones en las que ha soltado barbaridades delante de mí y le he dicho: 'No, para nada, no puedo estar de acuerdo contigo'", explicó sobre la compleja relación que le une a su polémico maestro.