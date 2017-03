Chance The Rapper dona un millón de dólares a escuelas de Chicago

635x357 Chance The Rapper . EFE

El rapero Chance The Rapper ha querido tener un bonito gesto para con la ciudad que le vio crecer, Chicago, donando un millón de dólares que ha recaudado con la venta de entradas para su próxima gira al sistema de educación pública para que todos los niños puedan recibir una formación de calidad, una iniciativa que espera que además sirva de ejemplo a otras empresas y compañías que también operan en la misma área.

"Me he comprometido a ayudar a que todos nuestros jóvenes puedan disfrutar de una experiencia educativa de calidad que incluya artes. Como artista y profesor particular, conozco de primera mano la importancia de las artes. Enseña a los niños cómo hasta el más mínimo esfuerzo puede tener grandes consecuencias y cómo la colaboración lleva a la creatividad. Este cheque que extiendo ahora es una llamada a la acción. Pido a las grandes compañías de Chicago y de todo Estados Unidos que donen dinero y se pongan en acción", aseguró el intérprete en una rueda de presa ofrecida este lunes en la Wescott Elementary School.

Con el objetivo de promover una mayor inyección de fondos que contribuya a subsanar el descubierto de 215 millones de dólares del sistema de escuelas públicas de Chicago, Chance también se ha comprometido a abonar otros 10.000 dólares a través de su organización SocialWorks por cada 100.000 dólares recaudados.

"Como ciudadanos particular, como padre, y como estudiante de la escuela pública, les pido a todos que se unan y luchen conmigo. Organicémonos, movilicémonos, por el bien de los niños de Chicago. Esto es solo el comienzo", insistió durante su discurso, que fue retransmitido a través de Periscospe en su cuenta de Twitter.