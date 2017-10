Channing Tatum se desvincula por completo de "The Weinstein Company"

El actor Channing Tatum ha querido predicar con el ejemplo en su condena a las indignantes prácticas que se le han atribuido a Harvey Weinstein desde que, hace dos semanas, salieran a la luz los múltiples casos de acoso sexual en los que el productor habría estado inmerso a lo largo de las últimas tres décadas.

De forma más concreta, el intérprete estadounidense ha decidido abandonar los preparativos de la película que iba a protagonizar para The Weinstein Company y, por tanto, no estará en el rodaje de la cinta que adaptará para la gran pantalla la obra 'Forgive Me Leonard Peacock' del escritor Matthew Quick, como se desprende del mensaje que el propio artista ha compartido en Facebook.

"Las mujeres tan valientes que han tenido el coraje de alzar su voz y revelar la verdad sobre Harry Weinstein son heroínas para nosotros. Están poniendo los cimientos de un nuevo mundo más equitativo, en el que de verdad nos merezcamos vivir. El único proyecto que teníamos con TWC ['The Weinstein Company'], basado en el brillante libro de Matthew Quick es precisamente la historia de un chico cuya vida acaba destruida por culpa del abuso sexual", reza un primer extracto del comunicado emitido por el actor y su compañera de producción Reid Carolin.

"Aunque finalmente no participaremos en el desarrollo de esta idea ni de ninguna otra que sea propiedad de TWC, estamos convencidos de que el espíritu de la obra manda un poderoso mensaje sobre cómo recomponerse tras una tragedia de este tipo. Tenemos una gran oportunidad para implementar un cambio positivo en el que podamos implicarnos todos con orgullo. La verdad está ahí fuera, terminemos con lo que nuestras compañeras han empezado y eliminemos para siempre el abuso de nuestra cultura laboral", concluye el texto.

El boicot de Channing Tatum y el sinfín de críticas que las figuras más importantes de la meca del cine han dirigido tanto a Harvey Weinstein como a la empresa que fundó junto a su hermano Bob sin duda están generando el efecto deseado, ya que después de que el segundo confirmara que el antiguo 'rey midas' de la gran pantalla había sido despedido como presidente adjunto de la compañía la semana pasada, esta misma semana salía a la luz que el propio Harvey había decidido voluntariamente abandonar también la junta directiva.