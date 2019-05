Channing Tatum se desnuda en Instagram gracias a Jessie J

Si Jessie J quería ganarse el amor incondicional de todos los fans de Channing Tatum ahora que han oficializado su relación sentimental en las redes sociales, desde luego lo ha conseguido con la última fotografía que le ha 'obligado' a publicar en su cuenta de Instagram.

Según se ha encargado de explicar el propio actor, a la pareja se le ocurrió realizar una inocente apuesta para animar una partida de Jenga, en la que los participantes deben retirar los bloques de una torre por turnos y colocarlos en la parte superior hasta que se caiga. Lo que probablemente no se imaginaba es que su chica llevaría esa ocurrencia al extremo.

"He perdido un juego de Jenga contra Jessica Cornish. El perdedor (yo) debía compartir una fotografía elegida por la otra persona (Jessica Cornish)... Jamás volveré a jugar al Jenga con ella", reza el mensaje con el que ha acompañado una sugerente instantánea en la que aparece en la ducha, completamente desnudo y mojado.

"Compartir es vivir", le ha recordado divertida su chica en la sección de comentarios.Ahí no acabó el 'bochorno' para el intérprete; la estrella del pop también se apoderó de su teléfono móvil para compartir una serie de selfies e imágenes de Channing, en las que no siempre aparecía favorecido."Soy Jess, por cierto. A Chan no le gusta subir fotos suyas. Así que ya me ocupo yo", ha aclarado ella.