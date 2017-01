Charli XCX quiere ser enterrada en un ataúd de "diamantes de imitación"

A lo largo de los últimos años, la cantante británica Charli XCX ha acostumbrado a la legión de seguidores que acumula en su perfil de Twitter a toda clase de sorprendentes declaraciones que ponen de manifiesto su gusto por lo políticamente incorrecto -como cuando les prometió más fotos en ropa interior y consumiendo champán-, una labor que ahora ha querido volver a cultivar al compartir con todos ellos los términos en los que se desarrollará el funeral de sus sueños.

"He estado planeando mi funeral... ¿Qué canciones creéis que serían adecuadas para cuando trasladen mi féretro, que estará hecho de diamantes de imitación?", les preguntó a los internautas antes de reducir la posible selección musical a una sola canción de su ídolo Britney Spears."Canción de funeral: 'Everytime', de Britney Spears, por supuesto", escribió inmediatamente después para demostrar que, en realidad, no necesitaba ayuda alguna a la hora de escoger un tema con el que despedirse del mundo.

Además de expresar una vez más la profunda admiración que siente por la princesa del pop, además de fantasear con unas futuras exequias dignas de su extrovertida personalidad, la excéntrica intérprete también quiso iniciar un curioso debate entre sus admiradores sobre lo adecuado o no de someterse a una operación estética para realzar su busto.

"Me gustan los pechos naturales, y también me gustan los falsos. En cualquier caso, los pechos son maravillosos. ¿Cómo os gusta llamarlos a vosotros, pechos o te**s?", reza el surrealista mensaje que compartió en la esfera virtual, poco antes de rematar la jugada publicando una imagen suya posando en sujetador mientras mordía una porción de pizza.

"Oh Dios mío, me acabo de enterar de que hay una lista de reproducción en Spotify específicamente diseñada para una fiesta de pizza y mi canción 'After the Afterparty' está en ella", escribió para dar algo de sentido a la foto.