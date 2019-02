Charlie Puth presenta a su "novia" en las redes sociales

635x357 Charlie Puth y Charlotte Lawrence durante el día de San Valentín (c) Instagram. EFE

Sin dar más detalles de los estrictamente necesarios para que cada cual saque sus propias conclusiones, el cantante Charlie Puth no dudó en celebrar el día de San Valentín en las redes sociales con una imagen que le retrataba en actitud relajada, y sobre todo cariñosa, junto a la persona con la que se le ha venido atribuyendo una relación sentimental desde hace varias semanas: una joven cantante llamada Charlotte Lawrence.

En la descripción de la instantánea, el intérprete estadounidense se ha limitado a felicitar a todos sus seguidores por el llamado Día de los Enamorados y, pese a lo escueto y ambiguo del mensaje, numerosos internautas se han lanzado en tromba a la sección de comentarios para darle a él la enhorabuena por haber encontrado aparentemente el amor.

Entre ellos, destaca ante todo el emoticono en forma de corazón que ha colado la propia Charlotte, el cual no ha pasado precisamente desapercibido.Las primeras conjeturas en torno al romance del que disfrutarían Charlie y Charlotte surgieron a principios de este mes con motivo de su asistencia conjunta a uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York, dejándose fotografiar con total naturalidad por los reporteros gráficos pero sin ofrecer gestos de ningún tipo que pudieran servir como prueba definitiva de que lo suyo trasciende el plano de la amistad.

Solo unos meses antes, el propio cantautor, de 27 años, confesaba que estaba deseando rehacer su vida sentimental junto a una mujer a la que, entre otras cosas, no le importara en absoluto su faceta pública, su condición de celebridad y la notoriedad que ha venido adquiriendo como artista a lo largo de los últimos cinco años.

"He salido con chicas famosas, con chicas que no lo eran, y creo que necesito encontrar a alguien diferente, alguien al que le dé exactamente igual Charlie Puth, pero que de verdad se preocupe por su corazón... No sé, creo que quiero eso pero formulado de una manera menos cursi y sensiblera", bromeaba.