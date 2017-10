Charlie Puth vomita en televisión

Después de cientos de programas, James Corden ha conseguido que uno de sus invitados en la sección 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' -en la que los jugadores deben contestar preguntas comprometidas o probar platos a cada cual más extraño- acabe vomitando frente a las cámaras. El desafortunado que le ha ayudado a cumplir su objetivo ha sido el cantante Charlie Puth, quien nada más comenzar el peculiar juego ya había advertido a todos los presentes que se iba a tratar de uno de los peores momentos de su vida.

"La gente que me conoce sabe que tengo un estómago muy, muy sensible. Ni siquiera puedo estar cerca de las coles de Bruselas, y mucho menos cosas así", aseguró mientras contemplaban con horror las delicias que había sobre la mesa: lengua de vaca, medusa, batidos de salmón, saliva de pájaro y saltamontes.

A lo largo de la ronda de preguntas, el intérprete tuvo que coger uno de los cubos que estaban oportunamente preparados junto a la silla y sostenerlo en el regazo mientras trataba sin éxito de contener las arcadas que le producía ver a sus compañeros -los actores Josh Gad, Michelle Dockery y Rachel Bloom- probando lengua de vaca, que le hizo escupir y atragantarse en varias ocasiones.

Finalmente, cuando le llegó su turno, Charlie se encontró ante el incómodo dilema de nombrar a la mejor cantante de entre sus dos amigas Selena Gomez y Meghan Trainor, o comerse un saltamontes. Como todo un caballero, el intérprete decidió sacrificarse y aceptar el reto, llevándose a la boca uno de los insectos, aunque solo consiguió aguantar unos segundos antes de escupirlo.

Mientras se acababa el segmento y se alejaba la cámara, se puedo a Charlie devolviendo claramente en el cubo de metal.Una vez concluida la grabación del programa, el cantante recurrió a su cuenta de Twitter para comentar un meme de las muecas que había hecho en el espacio televisivo de forma escueta y contundente: "Dios mío".