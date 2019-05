Charlie Sheen confirma que sí acudió a casa de su ex Denise Richards con una prostituta

Puede que Denise Richards haya decidido perdonar las diferencias y tensiones que contribuyeron a minar su matrimonio con el actor Charlie Sheen y que marcaron además los primeros años posteriores a su divorcio en 2006, todo por el bien de sus dos hijas en común, pero eso no significa que haya olvidado los muchos desplantes que le hizo su exmarido.

De hecho, la actriz no ha tenido ningún reparo en compartir públicamente en el reality "The Real Housewives of Beverly Hills", en el que ahora participa, una de las "mejores ocurrencias" de la estrella televisiva, que antes de rehabilitarse y abrazar la sobriedad se presentó en una cena de Acción de Gracias acompañado de una prostituta.

Por increíble que parezca, tras la sorpresa inicial, Denise asegura que acabó añadiendo un plato en la mesa para invitar a la desconocida a unirse a la celebración familiar.

Ahora Charlie Sheen ha roto su silencio para confirmar la historia de su exmujer y, por el tono de sus declaraciones, parece que no le guarda demasiado rencor por haber aireado sus trapos sucios.

"Sí, su historia acerca de aquel Acción de Gracias es absolutamente cierta. El pavo que yo llevé era, en realidad, una señorita de la noche y también un poco una prostituta. Tenía unos muslos especialmente robustos", ha confesado el intérprete al portal People.