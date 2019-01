Charlie Sheen se encuentra "fenomenal" tras cumplir su primer año de sobriedad

El actor Charlie Sheen ha vuelto a poner de manifiesto que su decisión de renunciar al alcohol hace algo más de un año no ha tenido más que efectos positivos para su salud, sus relaciones sociales y, en definitiva, para su día a día. Tanto es así, que el intérprete ha declarado sentirse "fenomenal" tras recibir recientemente un medallón que acredita el primer aniversario de tan sabia y sensata elección, la cual le ha cambiado radicalmente la vida.

"Ha sido algo muy bueno, desde luego, algo que tenía que hacer tarde o temprano. Me siento fenomenal", ha explicado el hijo del también actor Martin Sheen en conversación con la revista People, a la que también ha revelado su intención de dejar a fumar a corto plazo.

"Me propuse dejar la bebida antes de la llegada del año nuevo [en este caso, 2018], pero ahora tengo que trabajar en mi objetivo de dejar de fumar, algo muy nocivo", ha aseverado.

El que fuera protagonista de la aclamada serie 'Dos hombres y medio' también se siente muy orgulloso de haber dejado definitivamente atrás ese estilo de vida caótico y desordenado que le definía en aquellos oscuros tiempos marcados por sus adicciones, al ser plenamente consciente del perjuicio que ello ocasionaba tanto a su carrera profesional como al vínculo que le une a sus cinco retoños.

"No quiero pensar demasiado en el futuro lejano y confiarme a la hora de marcarme retos, pero me reconforta haber hecho algunos cambios significativos en mi vida para poder recuperar la normalidad. Me enorgullece haberme convertido en una persona más estable y consistente, alguien digno de confianza y con principios. Si las cosas van mal o los tiempos se vuelven turbulentos, al menos mis hijos pueden recurrir a un padre que es más organizado y cariñoso", ha reflexionado el artista, padre de las adolescentes Lola (13) y Sam (14) junto a su exmujer Denise Richards, de los gemelos Max y Bob (9) -fruto estos de su extinto matrimonio con Brooke Mueller- y de Cassandra (34), a quien tuvo con su entonces pareja Paula Profit.