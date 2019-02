Charlie Sheen siente que ha "vuelto a la tierra" tras un año de sobriedad

El actor Charlie Sheen lleva ya algo más de un año de sobriedad completa y, por tanto, renegando de esa imagen de celebridad irreverente y de estilo de vida caótico que había venido cultivando a lo largo de las últimas décadas.

De hecho, como se desprende de la entrevista que acaba de conceder al portal de noticias 'Extra', el que fuera protagonista de la serie 'Dos hombres y medio' se ha congratulado una vez más de haber abandonado esa espiral de alcohol y drogas que llegó a dominar por completo su vida para regresar definitivamente al Planeta Tierra.

"Me siento genial, estoy encantado de haber vuelto al Planeta Tierra. Lo había echado de menos", ha asegurado con sentido del humor el hijo del también actor Martin Sheen, quien ha explicado que una de las mejores sensaciones que se desprenden de esta nueva etapa es la de percibir con claridad todo lo que le rodea.

Además de los beneficios que, tanto a nivel físico como psicológico, se desprenden de su exitosa lucha contra las adicciones, el artista estadounidense, de 53 años, está convencido de que su ejemplo puede resultarle de gran utilidad a sus hijas adolescentes, Lola (13) y Sam (14) -fruto de su extinto matrimonio con Denise Richards- para que sepan de antemano qué les puede esperar si deciden empezar a coquetear con estas sustancias.

"Se lo digo siempre que las veo: 'Tenéis un padre que tiene más conocimiento sobre estas cosas que cualquier chaval de vuestro entorno, así que aprovechadlo bien'", ha compartido en la misma conversación para, a continuación, dejar claro que él no participará en la nueva temporada del reality 'Housewives of Beverly Hills' del que formarán parte tanto su exmujer como sus hijas."Sí, las chicas harán alguna que otra aparición, pero yo no... No puedo salir en programas de televisión que no veo", ha sentenciado.