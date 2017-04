Charlize Theron utiliza aplicaciones móviles para encontrar citas

Aunque parezca mentira, una de las actrices más guapas y exitosas de Hollywood, Charlize Theron, también tiene problemas a la hora de conseguir una cita, hasta el punto de que ahora ha decidido echar mano de las famosas aplicaciones móviles como Tinder o Happn para que le ayuden a encontrar su media naranja.

La responsable de que se haya animado a dar este paso es su buena amiga, la humorista Chelsea Handler, quien decidió el pasado mes de enero que ya había llegado el momento de que Charlize se introdujese en el universo del cortejo virtual, tras su ruptura con Sean Penn hace dos años.

"No conocía nada de todo eso antes. Estábamos en la Marcha de las Mujeres en Park City y Chelsea me mostró su móvil y me dijo muy a su manera: 'Sí, todo el mundo lo hace. ¿Qué te pasa? ¿Has estado viviendo debajo de una piedra todo este tiempo?'. Así que me interesé por el tema y le pregunté cómo funcionaba", reveló la artista a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

La también presentadora -que es usuaria confesa de este tipo de aplicaciones- no dudó en ofrecerle a Charlize un curso intensivo sobre las reglas básicas que ayudarían a la intérprete sudafricana a desenvolverse sin problemas en ese nuevo mundo para ligar.

"Recuerdo que ella empezó a enseñarme las caras de chicos sin ningún tipo de ropa, que saben que has dicho que si te gustan o no. Y entonces tienes que enviarles un mensaje y así empieza el flirteo. Es algo un tanto incómodo porque no conoces a la otra persona y tienes que tratar de ser adorable diciendo cosas como: '¿Qué tal, sexy?'. Es todo muy embarazoso", confesó también en la citada entrevista.

A pesar de que le haya dado una oportunidad a las nuevas tecnologías en el plano amoroso, la oscarizada actriz sigue prefiriendo métodos más tradicionales para encontrar a posibles pretendientes, una de las razones por las que según ella sigue soltera hoy en día.