Charlize Theron se siente plenamente realizada como madre

Puede que hace unos meses la oscarizada Charlize Theron confesara abiertamente no estar atravesando una buena racha en el ámbito sentimental y lo atribuyera, entre otras cosas, al carácter "intimidante" de su fama, pero lo cierto es que esa escasa fortuna en el apartado amoroso se ve compensada y con creces con el sinfín de alegrías y satisfacciones que le brinda a diario su condición de madre de dos niñas pequeñas.

"Me encanta ser madre y ejercer de madre. Cuando me decidí a serlo, estaba claramente preparada. Ahora me voy a la cama a las ocho menos cuarto de la tarde, y me encanta porque eso significa que estoy sacando el máximo partido a la vida. Si me muriera mañana, podría decir que lo haría en paz y satisfecha del papel que he jugado en este mundo", ha revelado sobre las pequeñas Jackson (7) y August (3), a las que adoptó en solitario, en una entrevista a la edición australiana de Marie Claire.

La estrella de Hollywood también ha querido presumir del cambio de mentalidad tan positivo que empezó a desarrollar, ya entrada en la treintena, al "descubrir" las bondades de la terapia psicológica y, entre ellas, la oportunidad que le brindaba de analizar su relación con el entorno desde múltiples y edificantes perspectivas.

"No descubrí la terapia hasta que me encontré en la mitad de la treintena. Y mis razones para recurrir a ella tenían mucho que ver con el hecho de vivir en Sudáfrica, la incertidumbre en general y también el haber convivido a diario con un alcohólico [su padre Howard, a quien su madre mató de un disparo en defensa propia tras un largo período de maltrato físico y psicológico]. Lo que aprendí de todo ello es que mi vida está compuesta de muchos planos. A veces es necesario ver las cosas desde la distancia para poder apreciar de verdad su naturaleza. Y a partir de ahí pude crear exactamente la vida que necesitaba para mis propias hijas", ha reflexionado.