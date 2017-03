Chenoa se olvida de su padre biológico para rendir homenaje a quien la "eligió"

635x357 Imagen publicada por Chenoa para celebrar el Día del Padre (c) Instagram. EFE

Aunque a finales del año pasado Chenoa prefería no pronunciarse públicamente sobre la sorprendente aparición en los medios de su padre biológico, José Carlos Corradini, quien acusaba a la madre de la artista de ser la verdadera responsable de su distanciamiento y denunciaba la situación de "olvido" a la que se había visto sometido, ahora la mallorquina ha aprovechado el Día del Padre para aclarar de una vez por todas su posición ante uno de los temas más delicados y personales de su vida.

Sin mencionarle directamente, la carismática artista ha demostrado que no tiene intención alguna de iniciar ahora la clásica relación paterno-filial que nunca existió entre ellos, sobre todo porque el gran referente paterno que ha tenido a lo largo de las últimas décadas no es otro que el del compañero sentimental de su madre, Tati, a quien la intérprete, por tanto, ha dedicado un sentido mensaje para felicitarle por el Día del Padre y agradecerle su apoyo incondicional.

"Mi padre me eligió, me cuidó y me ama con todo su amor. Mi alma es suya", escribió Chenoa en su perfil de Instagram para rendirle homenaje ante los internautas y cerrar definitivamente el debate que se originó el pasado noviembre cuando Corradini salió a la palestra mediática para intentar recuperar el amor de su hija y, de paso, pedirle que le ayudara económicamente.

La última de las muchas muestras de fortaleza que ha tenido que exhibir Chenoa a lo largo de los últimos años, que no solo han versado sobre su ámbito familiar sino también sobre su azaroso historial sentimental -solo hay que recordar el sinfín de explicaciones que tuvo que dar la artista sobre la supuesta 'cobra' que recibió por parte de David Bisbal- pone de manifiesto que a día de hoy la cantante está únicamente centrada en su apretada agenda laboral y, sobre todo, en la tarea de sacar el máximo partido a todo lo positivo que hay en su vida.

"¡¡Buenos días a todos amores!! Nos escuchamos en un rato con los chicos de 'Anda Ya' [programa matinal de Los 40 Principales] y por la tarde nos vemos en 'Zapeando' [el programa de televisión del que es colaboradora]. ¡A por la semana a tope! Mañana concierto en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Besotes de café, adorados míos", reza el entusiasta mensaje que ha publicado esta mañana en la red social y que no deja lugar a dudas sobre los numerosos compromisos que tiene esta semana por delante.