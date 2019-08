Chenoa comparte la imagen más entrañable de su relación con Miguel Sánchez Encinas

Al margen de la discreción con la que ambos han venido gestionando su historia de amor desde que se hiciera pública el pasado mes de marzo, ocasionalmente la cantante Chenoa y el doctor Miguel Sánchez Encinas dejan para la posteridad alguna que otra enternecedora imagen en las redes sociales -principalmente en las de la intérprete- con las que poner de manifiesto que su relación va viento en popa.

Tanto es así, que la que fuera concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' no ha podido resistirse a hacer partícipes a sus seguidores de Instagram del fin de semana tan entretenido que ha vivido con el prestigioso urólogo, junto al que anunció su compromiso matrimonial a principios de este verano y con el que ahora se ha dejado ver compartiendo "un beso y un dulce".

Ese es precisamente el título que la estrella de la música ha dado a una enternecedora imagen en blanco y negro que retrata a los dos enamorados a punto de unir sus labios mientras Miguel sostiene una tarrina de helado de la que ambos parecen haber dado buena cuenta en medio del calor estival.

Por si eso no fuera suficiente, Chenoa ha querido intensificar el carácter romántico de su publicación añadiendo la canción de Frank Sinatra 'You Make Me Feel So Young'.Aunque a día de hoy la también colaboradora del programa vespertino 'Zapeando' se muestra algo más relajada y abierta a la hora de proyectar el comprensible entusiasmo que la define en el ámbito amoroso, eso no significa que vaya a animarse a revelar más información de la estrictamente necesaria en relación con los planes de futuro de la pareja y, por supuesto, acerca de los siempre presentes rumores sobre su deseo de debutar cuanto antes en la maternidad.

"Entiendo la pregunta, pero ahora estoy con muchos proyectos. Estoy con el single y estoy empezando a grabar el siguiente. También estoy centrada en los conciertos del tour y en el programa", aseguraba durante la presentación en Madrid de la cinta de animación infantil 'UglyDolls'.