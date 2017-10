Chenoa recuerda ahora el lado más idílico de su romance con David Bisbal

Dado que el desenlace de la truncada historia de amor entre David Bisbal y Chenoa, así como los detalles sobre la forma en que se produjo, son ya de sobra conocidos gracias a la sinceridad con la que la segunda se expresa sobre el tema en su libro de memorias 'Defectos perfectos', la mallorquina ha preferido centrarse ahora en los momentos más románticos y positivos que también le dejó su extinta relación con el almeriense.

De esta forma, y para evitar tener que repetir una vez más que el intérprete ni siquiera se molestó en ponerse en contacto con ella antes de anunciar al mundo que estaba soltero y sin compromiso -recurriendo a su hermana para que llamara a Chenoa y le comunicara que pronto llegaría para llevarse sus cosas-, la también estrella televisiva ha querido conmover a la opinión pública con los enternecedores recuerdos que alberga sobre, por ejemplo, el primer beso que se dieron los dos enamorados en la academia de 'Operación Triunfo'.

"Fue mucho de amor adolescente. Ese momento de mirada, de no me atrevo. Y eso hasta que surge un besito en una litera. Yo subí como si fuera Romeo y él Julieta. Estaba medio durmiendo la siesta y le di un besito. Se quedó impactado, entre sorpresa y agrado", reveló la artista a su paso por el programa de televisión 'El Hormiguero', para resumir a continuación esa primera fase de su idilio."Fue muy bonito, la verdad. Me acuerdo de que lo primero que me dijo David fue: 'Qué guapa eres'", rememoró durante su intervención.

Sin embargo, Chenoa tampoco quiso desaprovechar la oportunidad de lanzar un reproche velado a su expareja por la forma que tuvo de gestionar el fin de su vínculo amoroso, una maniobra algo fría e injusta pero que, sin embargo, no se diferencia demasiado de las circunstancias en las que ella misma puso fin a la relación que mantenía con otra persona antes de entrar en el famoso programa y conocer a David.

"Me imagino que cada uno tiene una madurez y una experiencia diferentes, y que cada uno hace estas cosas como puede. Yo lo hice un poco mal [cuando lo dejó con su anterior pareja], pero ya veníamos mal de antes. Y en ese momento no sentía una cosa, sentía otra. Algo muy humano", explicó durante la entrevista.