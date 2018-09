Cher atribuye su espléndido físico a la práctica diaria de Zumba

Después de una semana en la que la incombustible Cher no ha tenido pelos en la lengua a la hora de revelar, por ejemplo, que Tom Cruise se encuentra entre los mejores amantes que ha tenido en toda su vida o que la mayor parte de sus discos no son precisamente de su agrado, la legendaria artista ha querido sincerarse ahora sobre aquellas claves que explican que, a sus 72 años, luzca una fibrosa anatomía que para sí quisieran sus compañeras de profesión más jóvenes.

"Es un poco embarazoso decir esto, pero me encanta la Zumba. Sé que a mucha gente le parece algo ridículo y puede que lo sea un poco, pero a mí me da igual. Lo adoro y trato de practicarlo todos los días", ha asegurado divertida durante una entrevista al portal de noticias 'Extra', donde también ha afirmado con orgullo que no pasa ni un solo día sin hacer sus "dos o tres minutos" de flexiones diarias.

"Todos los días hago ejercicios de tabla y suelo dedicar unos dos o tres minutos a hacer flexiones o a mantener la postura. Pero no es lo único que hago", ha añadido en su conversación.La estrella del cine y de la música recibirá próximamente un merecido homenaje por parte del prestigioso Kennedy Center, la institución que le hará destinataria del galardón anual con el que reconoce a aquellas personalidades públicas que han contribuido notablemente a definir la cultura popular estadounidense.

Lejos de afrontar semejante tributo con nerviosismo, Cher reconoce que lo que le preocupa de recibir tantas distinciones reside en las "altas expectativas" con las que tendrá que afrontar sus futuros trabajos."Esto es un poco como cuando ganas un Óscar. Uno gana premios por lo que hace y por lo que es... Y el único problema que tengo con ello es que tengo que estar a la altura de los reconocimientos, las expectativas serán mucho más altas a partir de ahora. La verdad es que me hubiera gustado ganar este premio cuando Obama era presidente, pero también me alegro de hacerlo ahora y estoy feliz de que Donald Trump no vaya a estar ahí", ha aseverado.