Cher nunca ha dejado de sentirse una "extraña"

Más allá de las particularidades que, para su vida cotidiana, se desprenden de ser una de las estrellas de espectáculo más reconocibles del planeta, lo cierto es que la actriz y cantante Cher siempre se ha sentido una "extraña" en el mundo y ha tenido la sensación, desde que era una niña, en realidad, de que nunca ha "encajado" del todo en los círculos más convencionales de la sociedad a la que pertenece.

"Desde que era pequeña me he sentido siempre como una extraña. En su momento no encajaba en el entorno y eso es algo que llevas contigo durante el resto de tu vida, algo que no se olvida independientemente del éxito que coseches en tu profesión. No importa lo que ocurra, esa empatía y esa sensación de ser diferente siempre formará parte de mí", ha explicado en una entrevista al diario Courier Mail Confidential.

Desde que regresara por todo lo alto a la interpretación con su aparición estelar en la secuela de 'Mamma Mia' -estrenada el pasado mes de julio- y a la música con su nuevo disco de versiones de Abba, la legendaria intérprete ha venido concediendo sorprendentes entrevistas en las que se ha sincerado sin reparo alguno sobre las inseguridades que todavía alberga a sus 72 años de edad.

"Jamás me he sentido demasiado segura como cantante. La confianza es algo que va y viene, pero han sido escasos los momentos en los que siento que adoro mi voz. Jamás he sido una gran fan de Cher, las cosas como son. Me gusta mucho hacer música pero no tanto escucharme a mí misma. Quitando un par de discos que me encantan, no suelo escuchar nada que venga de mi propia cosecha", confesaba recientemente al diario The New York Times.