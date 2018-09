Cher nunca ha sido una "gran fan" de Cher

635x357 Cher en la presentación, este verano, de 'Mamma Mia: Here We Go Again'. EFE

Puede que la actriz y cantante Cher siga erigiéndose, a sus 72 años, como una de las vocalistas e intérpretes más solventes del momento, demostrando para ello que su talento y su fuerza escénica no se han desgastado en absoluto a lo largo de los muchos años de carrera profesional que pesan sobre sus hombros.

Sin embargo, ni su condición de leyenda ni la buena forma física de la que sigue disfrutando parecen haber terminado de convencer a la artista de que, indudablemente, es una de las grandes maestras de la industria, hasta el punto de asegurar ahora que ni siquiera ella misma podría contarse entre los millones de seguidores que acumula desde tiempos inmemoriales.

"Jamás me he sentido demasiado segura como cantante. La confianza es algo que va y viene, pero han sido escasos los momentos en los que siento que adoro mi voz. Jamás he sido una gran fan de Cher, las cosas como son. Me gusta mucho hacer música pero no tanto escucharme a mí misma. Quitando un par de discos que me encantan, no suelo escuchar nada que venga de mi propia cosecha", ha confesado al diario The New York Times.

Las dudas que alberga todavía en relación con sus dotes vocales no le han impedido, por otro lado, volver al estudio de grabación para preparar un disco de versiones de ABBA -recordemos que Cher apareció recientemente en la segunda parte de la película musical 'Mamma Mia'- que saldrá al mercado este mismo mes de septiembre. Solo el tiempo dirá si la artista acaba valorando este trabajo con la misma severidad con la que analiza el resto de su amplia discografía o si, por el contrario, se muestra un poco más benevolente.

"He grabado millones de discos y siento que la mayoría de ellos no son especialmente buenos. De tener que elegir mi disco preferido, creo que tendría que decidirme entre 'Believe' [1998] y uno muy infravalorado llamado 'Closer to the Truth' [2013].No hay ni un solo corte malo en ninguno de esos dos discos... En cuanto a los otros, bueno, no todos son malos", ha asegurado con total naturalidad.