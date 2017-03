Cher, soltera porque sus pretendientes tienen "miedo" al compromiso

La cantante Cher está convencida de que el único modo de embarcarse en una relación sentimental para el resto de su vida implicaría la presencia de un hombre "especial" que no se asuste ante la enorme responsabilidad de ser su pareja, teniendo en cuenta la capacidad que tiene la oscarizada diva para eclipsar a cualquiera debido a su legendaria carrera y su imagen tan distintiva.

"Creo que necesitaría una persona muy especial, y no hay muchos tipos así. La verdad es que mucha gente tiene miedo de convertirse en 'Mr. Cher', porque requiere un carácter muy particular", confesó la veterana artista utilizando la misma expresión que se aplicaba al director de cine Guy Ritchie, al que la prensa inglesa apodaba 'Mr. Madonna', durante su extinto matrimonio con la artista, en conversación con ET Online.

Madre de dos hijos, Chaz Bono (47) -fruto de su matrimonio con el fallecido Sonny Bono- y Elijah (40), a quien tuvo durante su largo romance con Gregg Allman, la versátil intérprete nunca le ha dado demasiada importancia a la edad, y menos aún al hecho de tener ya 70 años, a la hora de tomar decisiones sobre su vida personal o sobre su carrera profesional, una mentalidad que asegura haber heredado de su madre.

"Mi madre siempre dice que si no le prestas atención a la edad, la edad no te prestará atención a ti, y aunque me pueda parecer una bobada, la verdad es que no hay nada que puedas hacer sobre este tema, así tengas la edad que tengas, debes preocuparte solo por sacar lo mejor de ti misma en cada momento", aseveró en la misma conversación, justo antes de congratularse ante el hecho de que, a pesar del paso del tiempo, sus capacidades vocales siguen intactas.

"Creo que está en los genes, porque en ningún momento de mi carrera me he visto obligada a bajar de escala al cantar, creo que es una de las cosas más impresionantes que me han pasado en la vida. Y es extraño que cuando llegas a cierta edad no te cueste mucho llegar a ciertas notas. Espero ser la Tony Bennet de mi generación", bromeó.