Cheryl Cole y Liam Payne disfrutan de una cita romántica en Londres

Después de haber pasado varios meses completamente alejada de la escena pública, ya fuera por su embarazo o por su necesidad de estar constantemente pendiente de su recién nacido, el pequeño Bear Grey, la cantante Cheryl Cole ha regresado con fuerza a las redes sociales para presumir ante sus seguidores de la merecida salida nocturna de la que pudo disfrutar en la noche del jueves junto a Liam Payne, su pareja y padre de la criatura.

Es tal el entusiasmo que irradiaba la intérprete tras poner fin a su autoimpuesto encierro y al poder centrarse exclusivamente en cultivar el profundo amor que siente por el vocalista de One Direction, que no tardó en subir una foto a su perfil de Instagram con la que inmortalizar la ilusión que ambos sentían ante tan prometedora velada.

Teniendo en cuenta que una imagen vale más que mil palabras, la que fuera integrante del cuarteto Girls Aloud se limitó a describir la imagen con un título tan escueto como revelador, 'Noche de cita', que se vio acompañado del emoticono sonriente de rigor.

A diferencia de la intérprete de 34 años, quien no tuvo reparo alguno en esfumarse del radar mediático para volcar todas sus energías en su primera experiencia maternal, en los últimos tiempos Liam se ha encargado de informar puntualmente sobre las novedades de su debut en la paternidad al tiempo que promocionaba los primeros sencillos de su recién estrenada carrera como solista.

"En esta etapa como padre, todo parece un torbellino. Para ser sincero, ella lo está haciendo todo sola en estos momentos porque quiere saber lo que sentirá cuando yo no esté allí. Sabe que me iré de gira, así que tendrá mucho de lo que ocuparse y eso puede resultar difícil. Llegué a pensar que me llamaría para decirme: 'Necesitamos una niñera', pero no: lo hace todo ella. Se está esforzando mucho y que Dios la bendiga por ello", explicaba a la emisora KISS FM poco después de la llegada de su hijo.