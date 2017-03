Cheryl Cole recurrirá a su madre para sobrellevar sus días en la maternidad

635x357 Liam Payne con su bebé (c) Instagram Liam Payne. EFE

Después de que Cheryl Cole y Liam Payne sorprendieran a todos sus seguidores el sábado con la noticia del nacimiento de su primer hijo, la que fuera vocalista de las Girls Aloud y el miembro de One Direction han demostrado que están más que preparados para afrontar esta nueva etapa de su vida, entre otras razones porque ambos cuentan con el inestimable apoyo de de la abuela del bebé, Joan, madre de la intérprete británica.

"Joan estará a mano para ayudar a Cheryl y a Liam en estos primeros días de vida del bebé. No será para siempre, pero Joan tiene una habitación en la casa y se quedará todo el tiempo que sea necesario", ha asegurado una fuente cercana a la familia al diario The Sun.

La feliz pareja, que inició su relación a principios de 2016 -aunque ambos se conocieron en las audiciones de 'Factor X' ocho años antes, cuando Liam era tan solo un adolescente y Cheryl era jueza en el programa de talentos-, hizo pública la noticia del nacimiento en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, aprovechando la ocasión para intercambiar bonitas palabras de cariño, y por supuesto, para deshacerse en halagos hacia el nuevo miembro de su familia.

"Mis amigos más cercanos saben que hay pocas veces en las que me quede sin palabras... Estoy increíblemente feliz tras dar la bienvenida al mundo a nuestro nuevo bebé, es un momento que nunca olvidaré y mi recuerdo favorito hasta el momento. Estoy completamente impresionado por esta madre tan increíble y por cómo ha sobrellevado todo esto, ha hecho todos mis sueños realidad. Todavía no le hemos puesto nombre [a nuestro hijo] pero ya nos ha robado el corazón a todos, incluido el mío. Me siento bendecido. ¡Feliz día de la madre a todos!", rezaba el mensaje que acompañaba una entrañable imagen de Liam con el bebé.Cheryl compartió la misma foto con un mensaje similar, asegurando que el Día de la Madre "a partir de ahora tendría un nuevo sentido" en su vida.