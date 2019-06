Cheryl Tweedy ya confía en el criterio musical de su hijo Bear, de solo dos años

Aunque es más que probable que durante el proceso de composición y producción de sus nuevas canciones se vea rodeada en todo momento de expertos y fieles consejeros, lo cierto es que el principal punto de referencia con el que cuenta a día de hoy Cheryl Tweedy para medir el grado de calidad de sus nuevos temas es el que representa su hijo Bear, de dos años, a quien solo parece agradarle la música de su madre que le pone directamente a bailar.

"Si no se pone a bailar, es que la canción no debe de ser demasiado buena. Es mi mejor maestro, y si no baila, pues no lanzamos el tema. Por cierto, creo que baila mejor que yo, baja hasta el suelo con una facilidad asombrosa. ¡Es un pequeño bailarín, pero sin presiones, hijo!", ha bromeado la que fuera componente de las Girls Aloud en una entrevista a la emisora británica Hits Radio.

Teniendo en cuenta que el padre de su retoño, el ex One Direction Liam Payne, también es músico y artista de éxito, la estrella del pop no descarta en absoluto la posibilidad de que, entre los genes que tiene el niño y su temprana pasión por la danza, el adorable Bear acabe siguiendo los pasos de sus afamados progenitores en la industria del espectáculo.

"Desde luego que tiene la música en la sangre. Creo que sí, puede que acabe haciendo algo relacionado con la música en un futuro", ha asegurado orgullosa la artista de 35 años.