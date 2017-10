Cheryl Tweedy se sincera sobre la maternidad: "Odiaba estar embarazada"

Pese a que el de Cheryl Tweedy fue un embarazo de revista, como demostró en las pocas apariciones públicas que realizó antes de dar a luz, eso no quiere decir que todo el proceso que le ha llevado hasta esta nueva etapa de su vida, ahora que se ha convertido en madre junto a su pareja Liam Payne, haya resultado un camino de rosas para ella.

"Te cambia la vida por completo, pero de una forma maravillosa. Han sido los seis mejores meses de mi vida, de verdad", se ha apresurado a aclarar la artista antes de pasar a explicar los motivos por los que no disfrutó lo más mínimo de los nueves meses previos al nacimiento de su retoño.

"Odiaba estar embarazada. Te suceden un montón de cosas y yo personalmente no lo disfruté... Durante 14 años no paré ni un solo instante, mi vida era una montaña rusa. Y de pronto, cuando me quedé embarazada, tuve que decir: 'Bien, no puedo estresarme'; así que no me quedó otra opción que relajarme".

Debido en parte a esa razón, por ahora los planes de la guapa británica pasan por retomar su carrera y no se plantea siquiera volver a aumentar la familia en un futuro inmediato.

"No tengo planeado ir a por el segundo por el momento, pero puede que algún día. Es algo precioso y yo crecí con dos hermanos".Respecto al descanso profesional que se ha tomado para centrarse en su bebé, que ya está a punto de concluir, Cheryl no teme que vaya a pasarle factura de manera negativa, ya que desde su punto le ha ayudado a revaluar sus prioridades y sentirse más segura que nunca de sí misma.

"Ha pasado casi un año, y ha sido perfecto para mí porque me ha permitido cambiar de mentalidad. Y me siento mejor ahora que puedo regresar, estoy más tranquila. Me parece que por fin me siento a gusto en mi propia piel. Es increíble", ha afirmado.