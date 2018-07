Cheryl se niega a dramatizar su ruptura con Liam Payne

De cara a los mensajes de Twitter con los que Cheryl Tweedy y Liam Payne anunciaron su ruptura al principio de este mes de julio, ambos copiaron casi palabra por palabra el modelo de comunicado al que suelen mantenerse fieles las celebridades en este tipo de circunstancias: reiterando el cariño mutuo que sentían el uno por el otro al mismo tiempo que daban a conocer el cese de su convivencia y pedían respeto a su intimidad en un momento tan complicado.

A base de repetirse, esa fórmula ha acabado por convertirse en algo habitual para el gran público pese a incurrir en una evidente contradicción: si tanto se quieren, ¿por qué han decidido separarse en lugar de seguir luchando por su relación? Eso mismo se preguntaba hace unos días el siempre controvertido presentador británico Piers Morgan en su programa 'Good Morning Britain', poniendo como ejemplo el caso de los dos cantantes.

Lo que probablemente no se esperaba el periodista es que Cheryl, que nunca ha tenido miedo a hacer frente a una buena polémica, se pusiera en contacto con él para preguntarle qué creía que debería haber dicho a la hora de compartir con el mundo la noticia.

"Cuando ya no estábamos en el aire, Cheryl me envió un mensaje que decía: 'Siento que no te gustara mi comunicado, Piers, quizá debería haberte enviado todos los detalles íntimos en el orden cronológico en que se desarrollaron'. Siempre nos hemos llevado bien, así que se apoderó de mí un repentino sentimiento de culpa por haber sido un poco duro con ella. Me disculpé y le aseguré que no sentía lo que dije. Por supuesto eso era completamente falso e hipócrita, porque pensaba cada palabra que dije. Por suerte, ella me tranquilizó contestando: 'Solo estaba tomándote el pelo. Yo también odio ese tipo de comunicados, son para morirse de vergüenza, pero de verdad que no nos odiamos. Sencillamente las cosas no funcionaron", ha revelado Piers Morgan en su columna habitual para el suplemento Event.

Según el popular presentador, la antigua componente de Girls Aloud -que tiene un hijo de un año, Bear, junto a su ex- ha afrontado su nuevo estatus de madre soltera sin mayores dramas, como él mismo pudo comprobar cuando coincidieron en una fiesta organizada por Simon Cowell el pasado 9 de julio.

"Le pregunté si necesitaba un hombro para llorar y me aseguró que no iba a derramar una lágrima y que, de hacerlo, el mío sería el último hombro que elegiría", ha revelado en el mismo artículo, demostrando que Cheryl no ha perdido el sentido del humor -tampoco el sentido común, todo sea dicho- a pesar del revés sentimental que ha sufrido.