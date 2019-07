Chiquis Rivera trató de mantener en secreto su vestido de novia hasta llegar al altar

La boda de la cantante Chiquis Rivera y su flamante marido Lorenzo Méndez va camino de convertirse en la más comentada y también la más accidentada de la crónica social latina de este año, debido a los enfrentamientos que se produjeron entre los reporteros y el equipo de seguridad que contrató la pareja para proteger su intimidad, y los extremos a los que llegó la novia tapándose bajo paraguas a la entrada de la iglesia solo por evitar las cámaras.

En un principio se aseguró que estaría tratando de proteger una supuesta exclusiva que no termina de llegar -varios de sus allegados ya han desmentido que el matrimonio haya vendido las imágenes de su enlace- y ahora ella ha querido aclarar por qué actuó como lo hizo.

"Quería que Lorenzo y mi familia vieran mi vestido antes que cualquier otra persona.Sí, me debo al público, pero al final del día también soy una mujer y un ser humano. Y es un día tan importante.. que uno espera años para ese momento y quiere que sea perfecto", ha alegado en un vídeo compartido en sus redes sociales en el que insiste en que solo deseaba "una ceremonia sincera y que no fuera ningún show".

Los detalles del evento, como la fecha, la hora y el lugar, se dieron a conocer días antes debido a la filtración de una de las invitaciones, pero Chiquis insiste en que jamás se imaginó las proporciones que alcanzaría el revuelo que se organizó en torno a la finca donde tuvo lugar el festejo posterior al servicio religioso mientras algunos paparazzi trataban supuestamente de acceder al interior de la propiedad.

"Yo no sabía lo que iba a pasar, ni qué esperar. Pero sí sabía que quería que Lorenzo viera mi vestido y que no estuviera por todas partes en las redes sociales antes de que él y mi familia me vieran", ha continuado explicando con calma en la grabación, realizada en el interior de su vehículo antes de pasar a mencionar los supuestos excesos que cometieron los guardaespaldas.

"También me preocupaba mucho que llegara algún loco o loca a la iglesia porque se conocía la dirección", apunta.

"Y yo no tengo seguridad personal, no he llegado a ese nivel todavía. Tenía una coordinadora de la boda que se encargó de todo. Solo sabía que estábamos pagando la seguridad, pero no sabía quiénes eran. He visto vídeos y vi que se pasaron de lanza. Y no estoy de acuerdo".

La artista, hija de la legendaria Jenni Rivera, es consciente de que su decisión de blindar su enlace cuando en el pasado sí que ha compartido otros momentos personales con total naturalidad con los medios le ha valido un montón de críticas, pero considera que estaba en su derecho de decidir cómo vivir esa jornada tan emotiva."Lo siento, pero eran mis deseos", ha concluido.