Chloë Grace Moretz anuncia que se ha hecho vegetariana

La actriz Chloë Grace Moretz ha querido compartir con todos sus seguidores un cambio muy importante que se ha producido recientemente en su vida y que, según sus palabras, ha marcado un antes y un después en la misma.

"Volverme vegetariana ha sido probablemente una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y por cierto, tampoco consumo productos lácteos. Sí que como pescado de vez en cuando", anunció la joven de 19 años a sus seguidores de Twitter.

Antes de que alguien se apresurara a señalar que no podía considerarse verdaderamente vegetariana si aún consumía cualquier tipo de carne, la protagonista de 'Kick-Ass' matizó que su intención a largo plazo era excluir también de su dieta el pescado: "Supongo que lo adecuado sería emplear el término pescetariana, pero mi objetivo es acabar haciéndome completamente vegetariana".

Si por algo se ha caracterizado Chloë desde que saltara a la fama siendo aún una niña es por haber sido capaz de mantener el rumbo en una industria tan competitiva como la del cine, haciendo oídos sordos a las críticas sobre su aspecto -llegaron a recomendarle que se quitara varias costillas para afinar su cintura- y no dejándose influir por los cánones de belleza imposibles que perpetúa Hollywood. Aunque no niegue la importancia de la apariencia física en una profesión como la suya, eso se traduce en que opte por cuidarse haciendo deporte y siguiendo una dieta sana, pero sin renunciar nunca a comer.

"Puedo llegar a tener el mejor cuerpo posible entrenando y comiendo equilibrado. Eso no significa seguir una dieta de 500 calorías diarias, porque no deberíamos consumir menos de 1200. Y sí, puedes tomarte solo un zumo depurativo si quieres, pero no te engañes, lo único que estás consiguiendo es desnutrirte. Eso, y retener líquidos", aseguraba en conversación con la revista Glamour para denunciar las dietas poco saludables que siguen algunas de sus compañeras de profesión.