Chris Brown cancela su combate de boxeo con el rapero Soulja Boy

El cantante Chris Brown y el rapero Soulja Boy habían acordado solucionar sus diferencias en un combate de boxeo después de varias semanas intercambiando mensajes nada respetuosos en Twitter e Instagram, pero finalmente los fans de ambos se quedarán con las ganas de verles cara a cara sobre el cuadrilátero, ya que el exnovio de Rihanna ha decidido no participar en el encuentro.

"El mánager de Chris Brown llamó a mi mánager anoche para decirle que se cancela el combate y que no firmará el contrato. No me preguntéis más por ello", anunció el lunes Soulja Boy en su cuenta oficial de Twitter, dando a conocer la noticia.Aunque Brown no se ha pronunciado aún al respecto, el polémico Soulja Boy no ha parado de publicar mensajes en Twitter para aumentar la incertidumbre en torno a los motivos que habrían llevado al intérprete de 'Don't Wake Me Up' a retirarse de la pelea.."No voy a decir que es una zorr**a o que estaba temblando o cualquier otra cosa. Simplemente diré que no quiere pelear. Sencillo. No puedo obligarle a firmar nada", añadía sobre la actitud de Brown.

El mediático enfrentamiento entre los dos artistas comenzó a principios de este mismo año después de que Soulja Boy diera un "me gusta" a una foto de Instagram de Karrueche Tran, exnovia de Brown. Tras intercambiar una serie de indirectas más o menos sutiles en las redes sociales, a la que siguieron insultos nada velados, los dos raperos decidieron trasladar sus problemas personales a la vida real, acordando encontrarse en un combate de boxeo fijado en un principio en enero, pero que tuvo que retrasarse por motivos de agenda.

La seriedad con la que ambos abordaron su enfrentamiento les llevó a comenzar a entrenarse para el esperado encuentro con profesionales del boxeo. Soulja Boy eligió a la estrella Floyd 'Money' Mayweather, mientras que Brown contó ni más ni menos que con la ayuda de uno de los grandes pesos pesados -ahora retirado-, Mike Tyson.

El propio Mayweather reveló en una entrevista que el dinero recaudado en el combate probablemente iría destinado a fines benéficos. Como grandes estrellas de la música, los dos protagonistas de la pelea contribuyeron a incendiar el ambiente con el lanzamiento de canciones compuestas para la ocasión. Soulja Boy publicó a mediados de enero el sencillo 'Hit Them with the Draco' contra su rival y el buen amigo de este, el rapero 50 Cent, que días antes se había posicionado a favor de Chris Brown. Tan solo dos días después el propio Mike Tyson le respondía con una canción compuesta para la ocasión y titulada 'If you show up', que se traduce como 'Si te presentas'.