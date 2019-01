Chris Brown recibe apoyo de sus compañeros tras su arresto por supuesta violación

El arresto y posterior puesta en libertad esta semana de Chris Brown, tras ser acusado de un delito de agresión sexual por una joven francesa de 24 años que sostiene que la violó el pasado 15 de enero tras invitarla a su hotel, ha sido recibido con reacciones enfrentadas en la industria musical.

Mientras que algunos consideran que era cuestión de tiempo que surgiera un nuevo problema con la justicia que le llevara de nuevo a prisión, otros -incluidos varios compañeros de profesión- no han dudado en salir en su defensa para asegurar que dan credibilidad a las declaraciones del músico defendiendo su inocencia.El rapero Meek Mill, ex de Nicki Minaj, ha sido uno de los más vehementes en ese sentido al recordar el derecho a lapresunción de inocencia de su colega de profesión.

"¿Y qué ocurre cuando alguien te acusa de un crimen falso? Nada. Mantén la cabeza alta, Chris. Su vida podría quedar fácilmente arruinada por culpa de algo así", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una captura de pantalla de un titular que informaba del arresto de Brown. Otro peso pesado de la escena, Drake, dio su aprobación al argumento de Meek Miller dando 'me gusta' a la publicación.T.I., Ray J, Winnie Harlow, The Game, Pacman Jones o 2 Chainz también se han pronunciado en esa misma línea a través de sus respectivas cuentas, pero quizá el mensaje de apoyo más sorprendente sea el que le ha hecho llegar Justin Bieber, que ha dejado el siguiente comentario en el perfil de Instagram de Brown: "Nadie puede tocarte, eres el más grande de todos los tiempos".

En el caso del canadiense, a muchos de sus seguidores no les ha hecho ninguna gracia que saliera en defensa del polémico intérprete y le ha costado un aluvión de críticas en esa misma plataforma.Las últimas informaciones obtenidas por TMZ sobre la investigación iniciada por las autoridades francesas a raíz de la denuncia apuntan a que esta habría sido desestimada después de que los agentes no encontraran explicación a por qué la supuesta víctima no intentó huir o pedir ayuda.