Chris Brown formaliza su relación con su nueva novia, Krista Santiago

El rapero Chris Brown parece haber encontrado de nuevo el amor junto a la joven modelo Krista Santiago, a pesar de que hasta ahora apenas había transcendido información acerca de su noviazgo por expreso deseo del artista, que espera proteger así este nuevo e ilusionante capítulo de su vida

"Chris y Krista están saliendo juntos. Pero él ya ha aprendido la lección después de lo suyo con Rihanna y Karrueche Tran, y va a tratar de mantener su relación lo más alejada posible de la prensa y en un discretísimo segundo plano. Pero que estén tratando de ser prudentes no implica que no estén como locos el uno por el otro. Él le ha hecho un montón de regalos, y les encanta pintar y escuchar música juntos", asegura ahora un informante a Hollywood Life.

Como símbolo de su compromiso hacia la relación, el intérprete ha decidido entregarle a Krista la llave de su mansión para despejar cualquier tipo de duda que aún pudiera tener la joven sobre su fidelidad.

"El obsequio más importante que le ha realizado es una copia de la llave de su hogar. Ese es un gran paso para él, quiere que sepa que va en serio con ella y que no invita a otras mujeres a su casa a sus espaldas. Básicamente ahora sigue una política de puertas abiertas, y eso es una novedad para él".

Chris parece haber encontrado cierta estabilidad en el plano personal tras convertirse en padre de la pequeña Royalty hace dos años, cuya paternidad únicamente reconoció tras realizar una prueba de ADN pero que con el tiempo ha acabado por convertirse en su mayor fuente de satisfacciones.

"Me alegro más de lo que podría expresar de haber aceptado mi responsabilidad como padre. Esta niña me ha dado fuerza, amor incondicional y sobre todo un propósito. Algunos ignorantes me definirían como un homófobo, un maltratador de mujeres, una persona problemática en general. He vivido un infierno y he pasado por la cárcel, pero me niego a rendirme. Te quiero, Roro", escribía recientemente el artista en su cuenta de Instagram para describir el fuerte vínculo que mantiene actualmente con su hija.