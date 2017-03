Para Chris Evans el mejor año de su vida fue en el que perdió la virginidad

Poco antes de convertirse en una estrella de Hollywood tras su debut cinematográfico en la cinta 'The Newcomers', el actor Chris Evans (35) se dedicó a sacar el máximo partido a todas aquellas experiencias que terminaron marcando su juventud en su Massachusetts natal, a sabiendas de que era más que probable que su traslado a Los Ángeles podría acabar cambiando radical e irremediablemente su vida.

"Yo ya sabía que en agosto me iba a mudar a Los Ángeles, así que me fui a casa y, esa primavera, me despertaba al mediodía, iba caminando al instituto para ver a mis colegas y nos colocábamos en un aparcamiento. Lo jo** todo. Perdí la virginidad ese año. 1999 fue uno de los mejores años de mi vida", se sincera en una entrevista publicada en la nueva edición de la revista Esquire.

El popular intérprete, conocido por su participación en sagas de Marvel como 'Los cuatro fantásticos' y 'Capitán América', considera que en Hollywood resulta muy complicado mantener relaciones sentimentales capaces de sobrevivir al intenso ritmo de vida asociado al mundo del espectáculo, sobre todo con alguien que no esté directamente involucrado en el séptimo arte.

"Hay cierta experiencia vital que compartes que resulta difícil de comprender para alguien que no forma parte de este sector. Dejar que alguien vaya a trabajar durante tres meses y no verle puede acabar deteriorando demasiado una relación", confesó en la misma conversación.

Sin embargo, el estadounidense no ha querido ofrecer ejemplos concretos ni especificar si sus declaraciones están ligadas a su reciente ruptura con la también actriz Jenny Slate, una separación que la prensa ha atribuido rápidamente a la supuesta incompatibilidad de sus respectivas agendas profesionales.