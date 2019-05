Chris Hemsworth y Chris Evans se comportaban "como niños" en las promociones de Marvel

Los actores Chris Hemsworth y Chris Evans han forjado una amistad inquebrantable a lo largo de casi una década participando juntos en las películas de la saga "Los Vengadores", en las que el primero da vida al dios nórdico Thor y el segundo al legendario Capitán América, pero semejante relación no ha sido siempre bien recibida por los responsables de prensa de la factoría Marvel.

Tanto es así, que ahora ambos han reconocido abiertamente que la única razón por la que no han aparecido juntos, al menos en tiempos recientes, en las entrevistas televisivas y demás actividades promocionales ligadas a sus películas reside en el veto que, a tal efecto, les impuso la compañía por su tendencia a "distraerse" demasiado entre bromas y chascarrillos.

"Con Chris Evans tengo un vínculo muy fraternal. Creo que no querían ponernos juntos en las giras promocionales de las películas porque nos pasamos todo el rato haciendo el tonto el uno con el otro, hasta el punto de que nos distraíamos demasiado y no hacíamos bien el trabajo", ha asegurado el marido de Elsa Pataky en conversación con la revista Variety, una entrevista que, curiosamente, esta vez sí comparte con el intérprete estadounidense.

"Es totalmente cierto, y sinceramente me parecía una estupidez. Nos divertíamos muchísimo juntos y es verdad que nos comportábamos como dos niños en el colegio. Nos separaban como si estuviéramos en clase, porque decían que no hacíamos una mier** cuando estábamos juntos", ha confirmado Evans en tono jocoso.

En otro orden de cosas, el artista australiano también se ha sincerado sobre los sentimientos encontrados que le genera la perspectiva de tener que despedirse definitivamente de Thor, un personaje del que entiende que no podrá acompañarle toda la vida pero al que, de la misma forma, aún podría quedarle un largo recorrido.

"Me gustaría hacer más películas con él, para ser honesto, pero no sé cuál es el plan. Siento que hemos abierto muchas posibilidades después de tantos años desarrollándolo. Me llena de energía solo pensar en el futuro que podría correr, pero también es verdad que tengo que canalizar esa energía en otros lugares y personajes mientras tanto", ha explicado.