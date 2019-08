Chris Hemsworth se refugiará en su familia durante los próximos seis meses

Tras casi una década trabajando sin parar en su condición de superhéroe de la factoría Marvel y, por otro lado, gracias a todas esas películas de acción que ha venido protagonizando fuera de la saga 'Thor' desde que se convirtiera en uno de los intérpretes más cotizados de Hollywood, el actor Chris Hemsworth ha decidido tomarse nada menos que seis meses de 'descanso' que, en realidad, le llevarán a recuperar su papel de padre y esposo devoto a tiempo completo, con todas las responsabilidades y estrictos horarios que ello implica.

"Ahora mismo estoy en casa y aquí me voy a quedar. Me voy a tomar libres los próximos seis meses para pasar tiempo con mis hijos y mi esposa. Me voy a dedicar a prepararles la comida para el colegio, y también a llevarles y recogerles de la escuela", ha asegurado el intérprete, padre de la pequeña India Rose (7) y de los gemelos Tristan y Sasha (5) junto a la también actriz Elsa Pataky, a la revista Men's Health.

El australiano ha reconocido también que la perspectiva de quedarse temporalmente sin empleo llegó a agobiarle ligeramente una vez terminada la campaña promocional de la última película de 'Los Vengadores', 'Endgame', la cinta con la que todos se despidieron de la llamada 'tercera fase' del Universo Cinemático de Marvel.

Sin embargo, en cuestión de días Chris ya era plenamente consciente del sinfín de oportunidades de otra naturaleza que se le abrían con el fin de tan exitosa etapa.

"Después de hacer el tour de prensa para la película, tuve un momento de desorientación en el que me dije: 'Oh, ¿y ahora qué? Estoy sin trabajo, ¿qué viene ahora?'. Y luego pensé que ese era precisamente el problema, que si no disfrutaba del presente y seguía mirando solo al futuro, pues me iba a perder todo lo que estaba viviendo", ha aseverado el artista justo antes de vincular su período de inactividad profesional con las millonarias reformas que experimenta estos días su mansión de Byron Bay (Australia).

"Le dije a mi esposa que me tomaría un descanso para estar más pendiente de las obras de mi casa. Es posible que extienda este tiempo hasta los doce meses solo para estar aquí y poder implicarme más", ha declarado sobre unos trabajos de renovación que podrían finalizar en noviembre -más de un año después de su inicio- y que, según medios australianos, llevaría aparejado un coste total de ocho millones de dólares estadounidenses.