Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger protegen los detalles de su futura boda

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger anunciaron su compromiso hace una semana, pero parece que hasta ahí llega su intención de compartir con sus seguidores un momento tan especial de su vida en común.

En concreto, ella parece haber dejado muy claro a sus allegados que los detalles acerca de su gran día no deberán ser revelados bajo ningún concepto y esa norma se aplica incluso a su madre, Maria Shriver.

"Está muy feliz y me ha dado instrucciones muy precisas para que no hable de ello. Me ha dicho: '¡No es tu momento!'. Y le he dicho que lo entiendo. ¡Yo inspiré esa frase! Ya le he dicho que lo entiendo, que sé que a nadie le interesar oír lo que yo tenga que decir, porque no es mi momento. Así que no sé nada y no diré nada", ha asegurado Maria a su paso por el programa 'Today Show'.

La periodista quiere respetar los deseos de la novia, en especial porque le consta que esta espera poder mantener su enlace con la famosa estrella de Hollywood en la más estricta intimidad: "Buena suerte con eso", le ha deseado con sentido del humor a la pareja.

Salta a la vista que en el entorno de los dos enamorados están encantados con su decisión de casarse, a pesar de que no puedan hablar de ellos más que a rasgos generales.

Maria, por su parte, les felicitó a través de las redes sociales asegurando que estaban hechos el uno para el otro al ser dos de las personas más cariñosas, amables, consideradas y espirituales que existían, e incluso la ex de Pratt, Anna Faris -con quien tiene un hijo en común-, ha asegurado que ahora a la futura esposa de su exmarido.