Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger podrían ser padres "muy pronto"

No ha pasado todavía un mes desde que la pareja formada por Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger pusiera el broche de oro a su año y medio escaso de relación con una discreta boda celebrada a las afueras de la localidad californiana de Montecito: una ceremonia que se vio seguida, solo unos días más tarde, de una imprescindible luna de miel que tuvo como escenario las paradisíacas playas de Hawái.

Sin embargo, y dada la precocidad mostrada hasta ahora por los dos enamorados, no debería resultar sorprendente que el ahora matrimonio esté planeando ya su primera incursión conjunta en la paternidad, como ha revelado este jueves una fuente cercana a la escritora de 29 años, hija del actor Arnold Schwarzenegger y la periodista Maria Shriver.

"Katherine no podría sentirse más afortunada y bendecida en estos momentos. En esa línea, le encantaría poder culminar esta etapa tan bonita de su vida y de su historia de amor con un embarazo. Katherine está deseando poder formar su propia familia con Chris, y a él también le entusiasma mucho la idea de hacerlo pronto", ha explicado un informante a la revista People.El protagonista de series como 'Parks and Recreation' o de las exitosas sagas de acción 'Jurassic World' y 'Guardianes de la galaxia' ya es padre de un niño llamado Jack, de seis años y fruto de su anterior relación con la también actriz Anna Faris, aunque ya aseguró en su momento que la perspectiva de repetir experiencia paternal y, sobre todo, de poder hacerlo con la mujer más especial de su vida le tenía tremendamente ilusionado.

"¿Qué me deparará del futuro? Oh, espero que muchos niños", confesaba el intérprete en una conversación reciente con el portal de noticias 'Entertainment Tonight' para hacer gala, justo a continuación, de su lado más familiar y enternecedor. "Siempre quise ser ese tipo que trabaja para vivir, y que no vive para trabajar. Creo que quiero pasar más tiempo en la granja, pescando y viendo atardeceres con mi familia", añadía en la misma conversación.