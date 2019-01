Chrissy Metz niega haber llamado "zo**a" a Alison Brie

Toda ceremonia de premios que se precie no puede saldarse sin al menos una anécdota tensa o embarazosa, y este domingo le tocó el turno de protagonizarla a Chrissy Metz, que se convirtió muy a su pesar en el centro de atención después de que el vídeo de una de sus entrevistas antes del inicio de la gala se volviera viral en las redes sociales cuando algunos malpensados quisieron entender que había insultado en voz baja a Alison Brie.

Las dos mujeres se encontraban en extremos opuestos de la alfombra roja y, tras concluir su charla con la actriz de la serie 'This Is Us', los presentadores AJ Gibson y Missi Pyle quisieron dar paso de manera dinámica a otra reportera que se encontraba a la puerta del hotel Beverly Hilton preparada para hablar con Alison preguntándole a Chrissy si sabía quién era la protagonista de la serie 'Glow', a lo que ella respondió: "¿Que si la conozco?" antes de quedarse en silencio.

El problema es que el micrófono quedó abierto mientras la imagen daba paso a Alison y se puedo escuchar a Chrissy añadiendo: "Me he quedado en plan: ¿que si la conozco? Es una...".

La interpretación de lo que sucedió a continuación cambia radicalmente dependiendo de quien opine: algunos afirman haber escuchado claramente como la intérprete llama "b*tch" [z*rra] a su compañera de profesión, mientras que otros aseguran que en realidad quiso bromear acerca de quién no conoce a estas alturas a Alison y decir además que es una "babe", que en ese contexto se traduciría como un halago a su impresionante físico, pero desgraciadamente la conexión se interrumpió en mitad de la palabra dando pie al malentendido.

La historia no tardó en correr como la pólvora entre los asistentes y la propia Alison tuvo que enfrentarse al mal trago de que le interrogaran acerca de lo ocurrido y de su opinión al respecto, aunque ella prefirió hacerse la despistada alegando que no sabía de qué le estaban hablando.

En vista de que el asunto se estaba saliendo de control, Chrissy echó mano de sus redes sociales en medio del evento para aclarar: "Es terriblemente desafortunado que alguien pudiera dar crédito a una historia completamente inventada. Adoro a Alison y jamás diría una palabra mala sobre ella o sobre cualquier otra persona. Espero que ella sepa lo que siento de verdad".

Incluso el representante de la actriz intervino después para asegurar que las dos celebridades eran amigas y que su cliente jamás le faltaría al respeto de esa manera a otra artista. Por suerte Alison Brie hizo oídos sordos a las habladurías y quiso tranquilizar a Chrissy compartiendo en Instagram una antigua foto de ambas en otro evento junto al mensaje: "No tengo nada más que cariño para Chrissy. ¡Los rumores no podrán con nosotras!".