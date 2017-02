Chrissy Teigen sale ilesa de un accidente de tráfico en California

La modelo Chrissy Teigen, madre de la pequeña Luna (9 meses) junto al cantante John Legend, se vio involucrada el martes en un accidente de tráfico que tuvo lugar en pleno distrito de Hollywood (Los Ángeles) y del que, como informa el portal de noticias E! News, salió completamente ilesa pero algo aturdida como consecuencia del fuerte golpe que recibió su coche.

El mismo medio asegura que la maniquí viajaba en uno de los asientos destinados a los pasajeros cuando se produjo la colisión, que aunque no ha dejado heridos ni daños materiales de consideración, ha tenido como resultado la detención del conductor del turismo que golpeó al de Chrissy tras ser él quien, a juicio de las autoridades, ignoró las señales de tráfico y además trató de darse a la fuga justo después de producirse el impacto.

En cualquier caso, tan lamentable suceso no impedirá que Chrissy y la pequeña Luna se unan al famoso cantante en la carretera cuando este inicie su inminente gira musical por todo Estados Unidos, toda una aventura familiar que contribuirá a estrechar aún más los lazos que existen entre ellos y que, en opinión del propio John Legend, constituye uno de los motivos por los que está tan entusiasmado de cara a este nuevo periplo.

"Lo más alucinante de este nuevo tour es que mi familia viene conmigo. Va a ser la primera gira de Luna, estará a mi lado tanto como sea posible y así no la echaré de menos como en otras ocasiones. Estoy tan contento por ello que hasta el subtítulo de la gira hace referencia a ella: 'Darkness And Light Tour: Luna's First Tour'", revelaba a E! News sobre una serie de conciertos que dará comienzo el próximo 12 de mayo en Miami.

Por otro lado, Chrissy Teigen confirmaba hace unos días que, a pesar de que la pareja ya está divisando una segunda incursión en la paternidad a través de la fecundación in vitro, los compromisos profesionales del artista les han obligado a aplazar sus planes hasta que ambos se encuentren en un período algo más estable en su vida familiar."Tengo que aclarar que no estoy embarazada, pero como ha vuelto a salir este tema, también puedo decir que nuestro próximo hijo será un niño, porque ese es el embrión que nos queda, sí, un niño", explicaba a través de su perfil de Twitter.