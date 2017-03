Chrissy Teigen teme tras confesar que padeció depresión posparto

Diez meses después de la llegada al mundo de su primera hija junto al cantante John Legend, la modelo Chrissy Teigen ha querido sincerarse en un artículo para la revista Glamour acerca de los duros momentos que atravesó tras el nacimiento de la pequeña debido a una depresión posparto. Aunque no se arrepiente de su decisión de compartir una información concerniente a su ámbito más íntimo, sí le preocupa que ahora sus allegados y compañeros de trabajo comiencen a mostrarse excesivamente precavidos a su alrededor por pura compasión o, peor aún, por pena.

"Un apunte muy importante. Por favor, no os sintáis obligados a tratarme como si fuera de cristal. Esa es una sensación muy incómoda y uno de los inconvenientes de revelar que padeciste depresión posparto. De repente todo el mundo empieza a preguntarte cómo estás en un tono distinto. ¿Saben a lo que me refiero?", escribió la maniquí en su cuenta de Twitter, su altavoz habitual para pronunciarse acerca de todos aquellos asuntos relativos a su vida privada.

En el ensayo escrito para la mencionada publicación, Chrissy revela su sensación de impotencia y confusión cuando, en lugar de desbordar alegría tras lograr convertirse en madre después de muchos obstáculos y reveses, lo único que experimentaba era una sensación de ansiedad y agotamiento extremo.

"Volví a trabajar en el concurso 'Lip Sync Battle' en agosto, cuando Luna tenía cuatro meses. Los responsables del programa me trataron de maravilla... pero algo había cambiado. Salir de la cama cada mañana para llegar al trabajo a mi hora me resultaba un calvario. Me dolía la parte baja de la espalda, los hombros, incluso las muñecas. Perdí el apetito: podía pasarme dos días enteros sin probar bocado, y todos sabéis lo importante que es la comida para mí. No entendía por qué era tan desgraciada. Lo achaqué al cansancio y a que a lo mejor yo había cambiado, y ya no era esa persona alegre y despreocupada. Pensaba que a lo mejor a partir de ese momento solo sería una madre", explica la esposa del famoso intérprete en el descorazonador artículo.

Finalmente, la guapa modelo decidió acudir a su médico acompañada de su marido, y fue entonces cuando le diagnosticaron una depresión posparto con principio de ansiedad para la que le recetaron antidepresivos. Pero el mayor alivio de todo para ella fue conocer por fin qué le sucedía exactamente y cómo podía recuperarse para seguir adelante con su vida.