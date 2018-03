Chrissy Teigen aún no ha elegido nombre para su hijo

Aunque a la modelo Chrissy Teigen y el cantante John Legend les quedan tan solo unos pocos meses para dar la bienvenida a su segundo retoño, que ya anunciaron hace semanas que será un niño, de momento aún no han decidido cómo se llamará el pequeño.

"Voy a tener un niño en la primavera; incluso te diré el mes: en junio", ha anunciado la maniquí a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, antes de pasar a comentar el quebradero de cabeza al que se enfrenta: "Los nombres para chico son mucho más difíciles, y no creo que le pongamos un segundo nombre porque ni siquiera somos capaces de elegir el primero".

Los allegados de la feliz mamá han intentado ayudarla con sus propias propuestas, algunas más originales y otras un tanto obvias, pero ninguna ha conseguido convencerla."He estado plantéandome cómo sonaría Dick Legend, o Richard Legend... y todo el mundo me dice que por qué no me decanto por lo fácil, el clásico JJ: John Junior. Pero John no quiere ni oír hablar de ello debido a su ego, dice que no quiere que su hijo tenga la sensación de que debe estar a su altura. Y a mí me parece una tontería, ya le he dicho que es im**cil por pensar algo así. Que dios nos proteja si el niño acaba decidiendo seguir sus pasos", bromeó.

Por el momento, la maniquí tiene preocupaciones mayores que una posible rivalidad o competitividad entre padre e hijo si su retoño quisiera eventualmente probar suerte en la industria discográfica.

Lo que verdaderamente angustia a la guapa celebridad es cómo reaccionará su primogénita Luna, de casi 2 años, ante la llegada de un nuevo bebé a la casa. "Me da mucho miedo que Luna vaya a acabar odiando a su hermanito porque a mí ya me cuesta mucho aceptar a las nuevas incorporaciones a los reality de Bravo", aseguraba recientemente a través de su cuenta de Twitter, recurriendo al humor y a su amor por los programas de telerrealidad para ilustrar su nerviosismo.